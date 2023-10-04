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NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией

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Жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не навлечь гнев президента России Владимира Путина.

С таким заявлением выступили в The New York Times.

Отмечается, что завод планировал построить самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall.

По данным газеты, 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект.

«Некоторые в Гросенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что Берлин может развязать третью мировую войну поставками ВСУ ракет Тaurus.

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