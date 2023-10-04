NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией
С таким заявлением выступили в The New York Times.
Отмечается, что завод планировал построить самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall.
По данным газеты, 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект.
«Некоторые в Гросенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что Берлин может развязать третью мировую войну поставками ВСУ ракет Тaurus.