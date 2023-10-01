Гагин: Берлин может развязать третью мировую войну поставками ВСУ ракет Тaurus

Возможные поставки немецких крылатых ракет Тaurus на территорию Украины для ударов по России могут привести к третьей мировой войне. Такое мнение выразил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости.

Он высказался по поводу призыва главы комитета по обороне бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман передать ВСУ ракеты для обстрелов российских позиций в Крыму.

«В бундестаге Германии снова неймётся ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать», — сказал Гагин.

По его словам, Берлин «забыл итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной», а Россия может о них напомнить.

Ранее Штрак-Циммерман выступила за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.