В бундестаге заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.

Об этом Штрак-Циммерман заявила в интервью медиагруппе Funke.

Политик заявила о необходимости «срочно» поставить ВСУ ракеты Taurus, чтобы «нарушить снабжение ВС России».

Журналисты задали ей вопрос о том, легитимны ли удары немецкими ракетами по российской территории.

«Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», — цитирует её ТАСС.

Штрак-Циммерман также утверждает, что согласно международному праву Украина имеет право атаковать военные цели на территории России.

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.