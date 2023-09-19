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Захарова: любые посягательства ВСУ на Крым получат жёсткий ответ России

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Любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: любые посягательства ВСУ на Крым получат жёсткий ответ России
  • РИА Новости

«Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жёсткий ответ, как это было и ранее», — сказала она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что россиян придётся «выкурить» из Крыма при помощи оружия, если они не уйдут самостоятельно.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал фашизмом угрозы секретаря СНБО.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

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