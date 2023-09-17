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Депутат Ивлев назвал фашизмом угрозы секретаря СНБО выкурить россиян из Крыма

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Угрозы киевских властей «выкурить россиян» из Крыма являются фашистскими, заявил депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Депутат Ивлев назвал фашизмом угрозы секретаря СНБО выкурить россиян из Крыма
  • РИА Новости

«Это абсолютный фашизм», — цитирует РИА Новости Ивлева.

По его словам, Крым будет в безопасности только при ликвидации угроз со стороны украинского правительства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что россиян придётся «выкурить» из Крыма при помощи оружия, если они не уйдут самостоятельно.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами.

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