Депутат Ивлев назвал фашизмом угрозы секретаря СНБО выкурить россиян из Крыма
- РИА Новости
«Это абсолютный фашизм», — цитирует РИА Новости Ивлева.
По его словам, Крым будет в безопасности только при ликвидации угроз со стороны украинского правительства.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что россиян придётся «выкурить» из Крыма при помощи оружия, если они не уйдут самостоятельно.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами.