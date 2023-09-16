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В Крыму ответили цитатой Молотова на заявление Киева об ударах ракетами Запада

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Заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя информацию об ударах по полуострову западными ракетами, напомнил о словах советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.
В Крыму ответили цитатой Молотова на заявление Киева об ударах ракетами Запада
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Шонус, Украина продолжает придерживаться террористического курса с одобрения западных стран.

При этом он подчеркнул, что Киеву не удастся запугать жителей Крыма.

«А на заявления украинских террористов ответ прост: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами.

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