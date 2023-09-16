В Крыму ответили цитатой Молотова на заявление Киева об ударах ракетами Запада
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Шонус, Украина продолжает придерживаться террористического курса с одобрения западных стран.
При этом он подчеркнул, что Киеву не удастся запугать жителей Крыма.
«А на заявления украинских террористов ответ прост: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами.