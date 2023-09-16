Депутат Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию», — сказал он.

По словам Шеремета, западные страны, которые поставляют оружие Украине для ударов по Крыму, стоит признать вовлечёнными в конфликт и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения.

«Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломаного гроша», — заявил депутат.

Ранее в WSJ написали, что США изучают отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью.

Также профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для Newsweek заявил, что действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт.