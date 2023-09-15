Newsweek: действия США на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт. Об этом пишет профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для Newsweek.

AP

«Чем дольше длится конфликт, тем больше они отбрасывают всяческую осторожность», — написал он. Абрамс напомнил, что американский лидер Джо Байден продолжает соглашаться посылать на Украину вооружения, которые ранее не передавали из-за рисков эскалации. «Последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS», — подчеркнул он. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена изучает возможность отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.