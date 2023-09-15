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Newsweek: действия США на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

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Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт. Об этом пишет профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для Newsweek.
Newsweek: действия США на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт
  • AP

«Чем дольше длится конфликт, тем больше они отбрасывают всяческую осторожность», — написал он.

Абрамс напомнил, что американский лидер Джо Байден продолжает соглашаться посылать на Украину вооружения, которые ранее не передавали из-за рисков эскалации.

«Последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS», — подчеркнул он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена изучает возможность отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

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