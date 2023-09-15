Newsweek: действия США на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт
- AP
«Чем дольше длится конфликт, тем больше они отбрасывают всяческую осторожность», — написал он.
Абрамс напомнил, что американский лидер Джо Байден продолжает соглашаться посылать на Украину вооружения, которые ранее не передавали из-за рисков эскалации.
«Последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS», — подчеркнул он.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена изучает возможность отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.