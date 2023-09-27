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WSJ: ФРГ затягивает поставки Taurus ВСУ из-за боязни прямого конфликта с Россией

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Власти Германии откладывают поставки крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus Вооружённым силам Украины из-за опасений вовлечения в прямую конфронтацию с Россией.
WSJ: ФРГ затягивает поставки Taurus ВСУ из-за боязни прямого конфликта с Россией
  • Legion-Media
  • © Abaca/Sipa USA

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

По данным источников, Берлин опасается, что при поставке Taurus Германия будет вынуждена отправить своих специалистов на Украину для работы с ракетами.

Отмечается, что это может вовлечь Германию в прямой конфликт с Россией.

По информации газеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приостановил отправку этого оружия ВСУ из-за этих опасений.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках Taurus ВСУ.

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