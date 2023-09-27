WSJ: ФРГ затягивает поставки Taurus ВСУ из-за боязни прямого конфликта с Россией

Власти Германии откладывают поставки крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus Вооружённым силам Украины из-за опасений вовлечения в прямую конфронтацию с Россией.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, Берлин опасается, что при поставке Taurus Германия будет вынуждена отправить своих специалистов на Украину для работы с ракетами.

Отмечается, что это может вовлечь Германию в прямой конфликт с Россией.

По информации газеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приостановил отправку этого оружия ВСУ из-за этих опасений.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках Taurus ВСУ.