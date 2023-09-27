WSJ: ФРГ затягивает поставки Taurus ВСУ из-за боязни прямого конфликта с Россией
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным источников, Берлин опасается, что при поставке Taurus Германия будет вынуждена отправить своих специалистов на Украину для работы с ракетами.
Отмечается, что это может вовлечь Германию в прямой конфликт с Россией.
По информации газеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц лично приостановил отправку этого оружия ВСУ из-за этих опасений.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках Taurus ВСУ.