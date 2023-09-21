Глава МИД ФРГ уклонилась от ответа на вопрос о поставках ракет Taurus ВСУ

Глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.

Об этом дипломат сказала в интервью телеканалу ARD.

Бербок заявила, что решение о поставках этого вооружения будет принято, когда власти прояснят все технические аспекты этого вопроса.

Ведущая, в свою очередь, уточнила временные рамки решения этого вопроса.

«Мы знаем, насколько велики давление и необходимость. Но они (технические аспекты. — RT) будут прояснены тогда, когда они будут прояснены», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, повысившего голос в разговоре о ракетах Taurus.

При этом он не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке ВСУ ракет Taurus через несколько недель.