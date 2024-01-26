Песков заявил, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией

Власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На брифинге с журналистами представителю Кремля задали вопрос о том, как Москва отреагирует на подготовку властями ФРГ «плана по сдерживанию России».

«То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, — это не секрет», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве внимательно ознакомятся с разрабатываемым документом.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.

План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.