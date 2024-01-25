MDR: Германия создаёт новый оборонный план с упором на сдерживание противника
Новый оперативный план для Германии (OPLAN) определит, «как действовать сообща», отметил глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн.
«Такое оборонное планирование в первую очередь направлено на сдерживание. Мы делаем что-то, чтобы предотвратить возникновение конфликта или войны», — сказал он.
Как отмечает военачальник, в случае обороны критическая инфраструктура Германии окажется под особой угрозой. Вместе с этим Германия теперь не является прифронтовым государством, а находится в «тылу» НАТО, говорится в материале.
«Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или высадки русских десантников с воздуха», — заявил Бодеманн. Однако критически важная инфраструктура, порты, мосты, энергетические компании, «конечно, находятся под угрозой актов саботажа», добавил он.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее в эфире ZDF сообщил, что Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.