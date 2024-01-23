Писториус: Германия должна вооружиться из-за опасности конфликта с Россией
«Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать», — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Германия должна активно использовать следующие три-пять лет для того, чтобы вооружиться.
Ранее стало известно, что бундесвер повысил темпы закупок техники и боеприпасов.
Также Писториус заявил о возможности войны России с Североатлантическим альянсом в будущем.