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Министр обороны ФРГ Писториус заявил о возможности войны России с НАТО

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Tagesspiegel заявил о возможности войны России с Североатлантическим альянсом в будущем.
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о возможности войны России с НАТО
  • Gettyimages.ru

Он заявил, что, по мнению германских экспертов, через пять — восемь лет якобы возможна «агрессия» России в отношении страны НАТО. 

«Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», — утверждает министр. 

Писториус также сказал, что таким заявлением хочет «разбудить общество».

Ранее Die Welt писала, что Писториус отказался увеличивать военную помощь Киеву со стороны Берлина и идти ва-банк на Украине.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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