Министр обороны ФРГ Писториус заявил о возможности войны России с НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Tagesspiegel заявил о возможности войны России с Североатлантическим альянсом в будущем.

Он заявил, что, по мнению германских экспертов, через пять — восемь лет якобы возможна «агрессия» России в отношении страны НАТО.

«Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», — утверждает министр.

Писториус также сказал, что таким заявлением хочет «разбудить общество».

Ранее Die Welt писала, что Писториус отказался увеличивать военную помощь Киеву со стороны Берлина и идти ва-банк на Украине.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.