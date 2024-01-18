RT в Telegram
Подпишись

Politico: Шольц из страха победы ВС России призвал ЕС увеличить помощь ВСУ

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.
Politico: Шольц из страха победы ВС России призвал ЕС увеличить помощь ВСУ
  • AP

Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что победа экс-президента США Дональда Трампа на праймериз в Айове сделала «слишком правдоподобным предположение, что Европе придётся самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом».

«Столкнувшись с этой опасностью... Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина близка к истощению запасов ряда вооружений на фоне отсутствия помощи со стороны США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить