Politico: Шольц из страха победы ВС России призвал ЕС увеличить помощь ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что победа экс-президента США Дональда Трампа на праймериз в Айове сделала «слишком правдоподобным предположение, что Европе придётся самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом».

«Столкнувшись с этой опасностью... Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина близка к истощению запасов ряда вооружений на фоне отсутствия помощи со стороны США.