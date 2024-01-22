RT в Telegram
Подпишись

Глава Минобороны ФРГ: бундесвер повысил темпы закупок техники и боеприпасов

Короткая ссылка
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Вооружённые силы ФРГ (бундесвер) повысили темпы закупок техники и боеприпасов для армии.
Глава Минобороны ФРГ: бундесвер повысил темпы закупок техники и боеприпасов
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Мы сейчас осуществляем закупки в больших масштабах и ускоренными темпами», — цитирует министра ТАСС.

По словам Писториуса, что касается закупок боеприпасов или бронированной техники, все заказы по этим направлениям уже доставлены или находятся в непосредственной подготовке к доставке.

Он добавил, что это связано с тем, что страна готовится к отражению возможной угрозы.

Ранее стало известно, что на военную поддержку Украины в 2024 году Германия планирует потратить €7 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить