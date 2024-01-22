Глава Минобороны ФРГ: бундесвер повысил темпы закупок техники и боеприпасов
- AP
- © Markus Schreiber
«Мы сейчас осуществляем закупки в больших масштабах и ускоренными темпами», — цитирует министра ТАСС.
По словам Писториуса, что касается закупок боеприпасов или бронированной техники, все заказы по этим направлениям уже доставлены или находятся в непосредственной подготовке к доставке.
Он добавил, что это связано с тем, что страна готовится к отражению возможной угрозы.
Ранее стало известно, что на военную поддержку Украины в 2024 году Германия планирует потратить €7 млрд.