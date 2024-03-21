«Сформировать эшелонированные системы защиты»: разработчик — о новых комплексах борьбы с БПЛА

В течение 2024 года в России будет создана усовершенствованная система противодействия БПЛА с новыми радиочастотными обнаружителями. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор компании «Рубеж-Инжиниринг», доктор военных наук, действительный член Академии военных наук Андрей Демидюк. В настоящее время предприятие производит антидроновый комплекс «Барьер Купол», предназначенный для защиты объектов инфраструктуры и промышленности. Особенность системы заключается в быстрой адаптации к новым частотам, на которых летают вражеские беспилотники. По мнению Демидюка, в настоящее время в РФ появляется множество новых технических решений, которые можно интегрировать друг с другом и взаимодополнять. В перспективе это позволит надёжно защитить стратегически важные объекты от атак дронов противника.

— Андрей Викторович, какие решения «Рубеж-Инжиниринг» предлагает в сфере противодействия БПЛА?

— Прежде всего — комплекс «Барьер Купол», предназначенный для защиты от угроз проникновения БПЛА в воздушное пространство охраняемых объектов. Он предназначен для защиты промышленных предприятий, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, аэропортов, топливно-энергетических комплексов (ТЭК), портовых сооружений. «Барьер Купол» создан с учётом необходимости обеспечения эффективной защиты объектов различной площади и конфигурации, в том числе расположенных в городской черте.

Основные элементы «Барьера» — это средства обнаружения и радиоэлектронного подавления (РЭП) сигналов навигации и управления БПЛА, выполненные в виде автономных моноблоков. Элементы комплекса объединены в пространственно-распределённую систему разведки и РЭП. Это позволяет обнаруживать различные модели БПЛА, комбинированно применять по ним различные типы радиоэлектронных помех. Одновременно с нескольких направлений и на разных высотах комплекс формирует эшелонированные в глубину и по фронту поля РЭП. При этом на охраняемом объекте обеспечивается санитарно приемлемый электромагнитный фон.

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«Барьер» работает автономно, круглосуточно, в любых климатических и погодных условиях. Оборудование комплекса очень компактное. Массогабаритные характеристики и уровень потребляемой мощности позволяют устанавливать его практически на любые здания и инженерные сооружения. По сути, «Барьер» реализован по принципу «поставил и забыл». Система имеет открытую архитектуру и может легко масштабироваться, а также дооснащаться другими средствами обнаружения и передатчиками радиоэлектронных помех без необходимости какой-либо модернизации базового комплекса.

— Что представляют собой поля радиоэлектронного подавления?

— Полями РЭП условно можно назвать те области пространства, в пределах которых передатчики помех излучают электромагнитные сигналы (волны) и обеспечивают их воздействие на радиоприёмные устройства. В случае БПЛА это каналы связи и навигации.

Форма таких полей зависит от технических характеристик средств РЭП и может представлять собой так называемый купол над объектом, когда сигналы помех распространяются равномерно во все стороны. Такой способ защиты наиболее эффективен, когда не представляется возможным однозначно определить маршрут дрона. Гарантированная площадь прикрытия от БПЛА типа DJI Mavic или FPV-дронов одним комплектом «Барьера» в этом случае достигает не менее 1 кв. км. Высота купола составляет от 500 до 700 м, радиус подавления каналов навигации и управления БПЛА — не менее 800 м.

Наряду с всенаправленным способом постановки помех «Рубеж-инжиниринг» предлагает и устанавливает средства, обеспечивающие постановку помех в строго определённых секторах. Такой подход оправдан, когда требуется усилить защиту объекта от БПЛА с определённых направлений, обеспечить стабильную мобильную связь и приём сигналов глобальной навигационной спутниковой системы на самом объекте или вокруг него. В случае создания «секторальных» полей РЭП дальность подавления БПЛА может значительно увеличиваться.

Наиболее эффективным способом является комбинация купольных и секторальных полей РЭП с учетом специфики угроз для того или иного объекта.

Средства обнаружения и подавления комплекса «Барьер Купол»

© «Рубеж-Инжиниринг»

При этом «Барьер» может быть интегрирован в другие системы безопасности (противопожарные, видеонаблюдения. — RT), развёрнутые на объекте: у нашего комплекса простой и доступный протокол и интуитивно понятный интерфейс. Его эксплуатация не требует от оператора специальной квалификации и длительного обучения.

— Расскажите подробнее о том, как в «Барьере» устроено обнаружение и подавление дронов?

— Средства обнаружения — это специальные радиочастотные детекторы с антеннами различных типов, которые фиксируют и распознают исходящее от БПЛА радиоизлучение. Беспилотники в зависимости от их типа фиксируются на дальности около 1 км и более. Сигналы о дронах-нарушителях передаются на средства постановки помех.

В общей сложности один комплекс «Барьер Купол» включает до 16 передатчиков помех, настроенных на определённые частотные диапазоны. Передатчики формируют сигналы помех такого вида и мощности, которые наиболее оптимальны для нарушения связи между дроном и пультом оператора или навигационной спутниковой системой.

При этом мы учитываем то обстоятельство, что частоты каналов связи, по которым идёт управление дронами, и типы применяемых для них сигналов управления непрерывно меняются. В связи с этим наша компания постоянно расширяет состав «Барьера».

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В результате возможности комплекса увеличиваются без капитальной модернизации. Так мы поспеваем за потенциальным противником, который постоянно совершенствует свои БПЛА.

— Вы имеете в виду регулярную смену частот управления БПЛА?

— Да, опыт СВО отчётливо показывает, что это очень важный нюанс. При смене частот поставленные ранее средства РЭБ фактически становятся неэффективными.

Скажу больше: частоты, на которых управляются дроны, могут неоднократно меняться даже в процессе полёта БПЛА. Многие современные дроны оснащены анализаторами спектра сигналов. Они позволяют мгновенно определять попытки средств РЭБ поставить помехи действующему каналу управления и даже направление, с которого такая помеха ставится. После этого происходит автоматическое переключение частотного диапазона на «свободный» от помех участок спектра.

В связи с этим любой современный комплекс радиоэлектронной борьбы должен быть адаптирован к быстрой перестройке на различные частоты, в том числе нестандартные.

В этом контексте добавлю, что расширение частот подавления не единственный способ модернизации «Барьера». В планах предприятия в течение 2024 года вывести на рынок усовершенствованную систему с новыми радиочастотными обнаружителями.

Комплекс «Барьер Купол» на защите объекта во Владивостоке

© «Рубеж-Инжиниринг»

Кроме того, в настоящее время проходят заводские испытания полуактивного многопозиционного радиолокационного комплекса нашей разработки. Данная РЛС будет обеспечивать обнаружение беспилотников, в том числе коптеров и иных малоразмерных аппаратов. Её появление значительно улучшит антидроновые возможности «Барьера».

— Повлияет ли использование «Барьера» на снижение качества связи и интернета на охраняемом объекте?

— Любое средство радиоэлектронной борьбы оказывает влияние на качество связи и интернета. Это законы физики. Приведу пару примеров: современные FPV-дроны могут летать на частоте 900 МГц, то есть на частоте работы сотовой связи. В свою очередь, на частотах 2,4—5,8 ГГц летает большинство гражданских коптеров, адаптированных под диверсионные задачи, и на них же работают средства связи стандарта Wi-Fi. Поэтому я не стану лукавить: помехи гражданским средствам связи и интернет-модемам будут неизбежным спутником работы любых средств РЭП в этих частотных диапазонах. Другое дело, что они могут быть разной интенсивности. И на объекте, где установлена модификация «Барьера», отвечающая за прикрытие отдельных направлений, связь и интернет могут работать вполне устойчиво.

Проблема обеспечения связи и интернета решается применением специализированного оборудования. Например, путём перехода для организации такой связи на другие частотные диапазоны или организацией проводных каналов связи.

К тому же на большинстве специальных объектов использование мобильной связи вообще запрещено, что позволяет применять там оборудование «Барьер» фактически без ограничений.

— В ходе СВО противник предпринимает частые попытки нанести серьёзное поражение нашим тыловым объектам с помощью ударных БПЛА. Есть ли у вас уверенность, что в ближайшей перспективе России удастся их надёжно прикрыть?

— То, о чём вы говорите, — это извечное противостояние щита и меча. У этого противоборства есть один непреложный закон: средства нападения в определённые периоды всегда будут эффективнее. Я уже приводил пример из практики: когда появляется новый диапазон управления БПЛА, разработчикам комплексов РЭБ требуется какое-то время на адаптацию своих изделий к противодействию ему.

Оборудование комплекса «Барьер Купол»

© «Рубеж-Инжиниринг»

Также мы видим, что противник широко использует такой приём, как полёт в режиме радиомолчания. Это означает, что дрон летит автономно и не имеет связи с терминалом оператора. Обнаружить его с помощью радиочастотных средств в этом случае нереально.

Тем не менее закон противостояния щита и меча не означает, что мы не сможем в ближайшее время прикрыть все необходимые объекты. Как раз наоборот: опыт последних двух лет позволяет сделать вывод о том, что Россия способна сформировать эшелонированные системы защиты от атак БПЛА.

Основной принцип их построения состоит в комбинировании разных средств обнаружения и вывода дронов из строя. Так, для фиксации БПЛА необходимо сочетать оптико-электронные, тепловизионные, радиолокационные, акустические каналы, а для устранения угрозы — использовать комплексы РЭБ, огневые средства, другие традиционные для противовоздушной обороны средства и меры защиты. Я имею в виду специальные укрытия и защитные сооружения, маскировку, создание ложных объектов.

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На практике это означает, что для защиты стратегически важного объекта целесообразно развернуть батарею хорошо показавшего себя в СВО ЗРПК типа «Панцирь» и дополнительно прикрыть его системой вроде нашего «Барьера». Условно говоря, «Панцирь» может пропустить коптер, который в принципе крайне сложно обнаруживается радиолокаторами войсковой ПВО, но при этом быть перехвачен «Барьером», который хорошо приспособлен к борьбе с данными беспилотниками.

Да, на сегодняшний день мы находимся на этапе, когда средства нападения несколько опережают средства защиты, и периодически мы пропускаем удары отдельных вражеских БПЛА. Однако баланс сил меняется в пользу средств обороны. В России появляется множество новых технических решений, которые можно интегрировать друг с другом и взаимодополнять.

Более того, приходит осознание, что противостоять диверсионным и террористическим атакам беспилотников можно только на системной основе. Это означает, что объектовые комплексы защиты от БПЛА будут увязаны в единую систему обороны территории страны и интегрированы со средствами разведки и управления «большой ПВО». Я уверен, что усилия российских инженеров принесут весомые практические результаты и наша страна получит эффективную национальную систему защиты от угроз БПЛА.