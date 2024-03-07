Разведывательно-ударный контур: как совершенствуются тактика и средства контрбатарейной борьбы ВС РФ

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы российской армии будут интегрированы с её ударными средствами. Такую задачу министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову. По мнению экспертов, в ближайшее время в ВС РФ будет создан разведывательно-ударный контур, который позволит быстрее обнаруживать и поражать вражескую артиллерию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Причём это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем — это мгновенный ответ на обстрел противника», — сказал Шойгу в ходе посещения предприятий «Алмаз-Антея».

Как отметил министр обороны, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы востребованы не только в зоне проведения СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах России.

«Общее информационное поле»

В комментарии RT военный эксперт Александр Зимовский выразил уверенность, что задача, поставленная Шойгу, будет решена в ближайшее время.

«Шойгу неслучайно поручил задачу «Алмаз-Антею». Концерн производит средства артиллерийской разведки. Собственно, их и продемонстрировали министру обороны во время посещения предприятия. Задача по интеграции будет решена в ближайшее время. Она предусматривает налаживание прямой связи между расчётами РЛС и артиллерийской батареей», — подчеркнул Зимовский.

Аналогичного взгляда на поставленную Шойгу задачу придерживается и военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок. В беседе с RT он заявил, что интеграция РЛС с ударными средствами существенно сократит скорость контрбатарейной борьбы.

«Речь идёт о создании разведывательно-ударного контура, который будет действовать в реальном масштабе времени. Он будет включать радиолокационные станции, БПЛА и артиллерию. Вся тройка будет завязана в единый комплекс. Прежде всего беспилотники будут применяться для поиска целей, передачи данных и для корректировки стрельбы», — отметил Ходарёнок.

В разговоре с RT подполковник запаса ветеран боевых действий Олег Шаландин сообщил, что современная контрбатарейная борьба требует применения методов так называемой сетецентрической войны.

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«По итогу выполнения поручения Шойгу будет создан разведывательно-ударный контур. Он будет представлять собой объединённую автоматизированную систему цифровой связи, которая будет функционировать на линии боевого соприкосновения. Если говорить совсем просто, это общее информационное поле, где цикл передачи данных от РЛС до средств поражения будет занимать минимальный промежуток времени», — пояснил Шаландин.

В рамках контура наземные РЛС и беспилотники будут вычислять координаты огневой позиции противника и практически мгновенно передавать их расчётам артиллерийской батареи.

«Беспилотники сильно помогут в разведке, но они пригодятся и для поражения вражеской артиллерии. Тем более у передовых подразделений ВС есть различные ударные БПЛА. Правда, для нанесения быстрого удара операторы дронов должны располагаться неподалёку от огневой позиции неприятеля либо их беспилотники будут находиться в воздухе в относительной близости к ней», — добавил Шаландин.

В частности, для контрбатарейной борьбы может использоваться ударный БПЛА «Скальпель», аналог легендарного дрона-камикадзе «Ланцет». Беспилотник был разработан конструкторским бюро «Восток», основанного представителями одноимённого подразделения Александра Ходаковского (сейчас — 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада).

Выстрел из орудия ствольной артиллерии

РИА Новости

© Станислав Красильников

Дальность полёта «Скальпеля» — 40 км, масса полезной нагрузки — 5 кг, крейсерская скорость — 120 км/ч. Аппарат способен длительное время находиться в воздухе неподалёку от цели и оперативно атаковать её после получения соответствующей команды от оператора.

По словам Ходаковского, при определении технического облика «Скальпеля» разработчики должны были создать универсальный беспилотник большой дальности для контрбатарейной борьбы на серьёзном удалении от линии фронта. БПЛА применяется в зоне СВО с 2023 года. В планах предприятия выйти на крупносерийное производство «Скальпеля».

Точность и живучесть

Контрбатарейная борьба предусматривает комплекс мер по подавлению артиллерии противника и завоеванию огневого превосходства. В СВО для выявления вражеских позиций, как правило, используются артиллерийские радиолокационные станции, а для уничтожения — РСЗО и орудия ствольной артиллерии.

Согласно материалам Минобороны РФ, в зоне СВО для контрбатарейной борьбы часто применяются 152-мм дальнобойные комплексы «Гиацинт». Орудие выпускается в буксируемой и самоходной модификациях. Корректировка огня и контроль поражения цели осуществляются операторами БПЛА.

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«Расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» в короткие сроки выполняют их поражение на дальности более 30 км. Большая дальность стрельбы самоходной пушки позволяет эффективно вести контрбатарейную стрельбу и успешно поражать технику противника», — говорится на сайте военного ведомства России.

Как считает Михаил Ходарёнок, помимо орудия, для эффективной контрбатарейной борьбы большое значение имеют характеристики РЛС, включая скорость обработки и передачи данных о расположении вражеской артиллерии.

«Станция контрбатарейной борьбы необходима для того, чтобы обнаруживать снаряд или управляемую ракету в полёте. Она выстраивает траекторию, определяет точку запуска, точку выстрела и точку падения. Затем по этим координатам работает ствольная артиллерия либо РСЗО», — пояснил Ходарёнок.

Согласно данным Минобороны РФ, на вооружении ВС РФ находятся несколько типов станций артиллерийской разведки. Среди них комплексы «Пенициллин», «Зоопарк», «Ястреб-АВ» и «Аистёнок». Все они используются в зоне спецоперации.

«Пенициллин» — это звукометрический комплекс артиллерийской разведки. Машина была разработана НИИ «Вектор» (входит в «Ростех»). Она способна засечь звук выстрела вражеского артиллерийского орудия на расстоянии до 50 км.

Комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин»

© НИИ "Вектор"

«Боевая работа звукометрического комплекса заключается в анализе приходящих на специальные выносные звукоулавливающие устройства звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и миномётных орудий, находящихся на значительном удалении от аппаратной», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщает военное ведомство, за счёт территориального разноса датчиков и их правильного позиционирования оборудование «Пенициллина» способно с высокой точностью определить координаты стреляющего орудия противника. В зоне СВО станция обнаруживает гаубицы, пушки и РСЗО HIMARS.

«Пассивность в радиоизлучении комплекса обуславливает его живучесть и маловероятность обнаружения радиотехническими средствами противника… Комплекс высокомобильный, и ежедневно его расчёт скрытно меняет своё местоположение для повышения живучести», — отметили в Минобороны России.

По информации разработчика, главное отличие «Пенициллина» состоит в том, что он засекает артиллерию противника «благодаря новому принципу совмещения звуковой и тепловой разведки».

«Зоопарк» представляет собой радиолокационную станцию разведки и контроля стрельбы. Она предназначена для засечки летящих в воздухе снарядов. Затем комплекс анализирует их скорость и траекторию и определяет координаты вражеского орудия.

«Высокая производительность РЛС («Зоопарк». — RT) и вычислительного комплекса позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределённые целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы», — говорится на сайте Минобороны РФ.

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Согласно данным военного ведомства России, «Ястреб-АВ» является радиолокационным комплексом, позволяющим «значительно повысить эффективность применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы».

«Комплекс по своим тактико-техническим характеристикам в разы превосходит имеющиеся на вооружении российской армии и армий иностранных государств аналоги», — заявил ранее генерал армии Дмитрий Булгаков.

В свою очередь, «Аистёнок» необходим для обнаружения вражеских миномётов. Как отмечают в Минобороны РФ, его применение позволяет «существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов».

По мнению Александра Зимовского, опыт СВО позволит усовершенствовать средства артиллерийской разведки и создать новые образцы. Повышение эффективности контрбатарейной борьбы, как полагает эксперт, является одной из ключевых задач российских военных и оборонной промышленности.