Обмануть ракету: как российские бортовые комплексы «Витебск» защищают авиацию от систем ПВО

В российские войска поставляются бортовые комплексы обороны «Витебск» нового поколения, сообщил заместитель гендиректора НИИ «Экран» Владимир Бутузов. Разработчики отмечают, что их детище успешно применяется в ходе СВО. Система «Витебск» позволяет защитить авиатехнику от зенитных ракет противника с инфракрасными, радиолокационными или комбинированными головками самонаведения, создавая отвлекающие «фантомные» цели. По словам аналитиков, такие комплексы позволяют существенно повысить живучесть авиационной техники в условиях боевых действий.

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) поставляет в Вооружённые силы РФ бортовые комплексы обороны «Витебск» нового поколения, применяемые на самолётах и вертолётах. Об этом в эфире передачи «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» сообщил заместитель генерального директора — главный конструктор НИИ «Экран» Владимир Бутузов.

На вопрос журналиста, как показывает себя эта система в зоне специальной военной операции, Бутузов ответил, что «Витебск» работает так же, как и на испытаниях.

Как следует из материала «Звезды», система «Витебск» продемонстрировала эффективную работу, в частности во время высадки российского десанта в аэропорту Гостомель под Киевом в самом начале СВО. Тогда десантники доставлялись к месту назначения на вертолётах Ми-8, оборудованных этим бортовым комплексом обороны (БКО).

Высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль аэродрома Антонов в Гостомеле

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© Пресс-служба Минобороны РФ

Ещё в августе 2022 года в КРЭТ сообщили о работах по совершенствованию комплексов серии «Витебск» с учётом результатов их боевого применения.

«У нас есть обратная связь по применению комплексов серии «Витебск». С учётом полученных рекомендаций мы проводим их доработки», — сказал тогда гендиректор концерна Александр Пан.

«Это была завораживающая картина»

БКО «Витебск» был разработан специалистами самарского НИИ «Экран», входящего в состав КРЭТ и в структуру «Ростеха». Поставки комплекса в войска начались в 2015 году.

Экспортный вариант БКО получил название «Президент-С». На сайте КРЭТ указано, что эта система предназначена для индивидуальной защиты самолётов и вертолётов от поражения зенитными и авиационными ракетными комплексами, «путём обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам».

По информации издания «Армейский стандарт», этот БКО позволяет защитить авиатехнику от зенитных ракет противника с инфракрасными, радиолокационными или комбинированными головками самонаведения.

Достигается это путём создания вокруг летательного аппарата облака ложных целей.

Отмечается, что «Витебск» способен сбить с толку самую современную систему обнаружения и наведения. «Мощность излучения... фантомных целей настолько сильна, что головка наведения ракеты вынуждена постоянно перенацеливаться и в итоге уходит в сторону», — отмечалось в материале «Армейского стандарта».

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В репортаже «Звезды» уточняется, что «Витебск» представляет собой не один прибор, а целую систему электронной аппаратуры, установленной в разных частях воздушного судна. Например, на показанном в эфире телеканала вертолёте Ми-8 элементы БКО находились на хвостовой балке и пилонах. Кроме того, известно, что такие комплексы устанавливаются на штурмовиках Су-25 и разведывательно-ударных вертолётах Ка-52.

«Систему РЭБ летательного аппарата условно можно разбить на две части: система радиоэлектронного подавления и система оптико-электронного подавления. Радиоэлектронное подавление работает по радиолокационным головкам наведения, а система оптико-электронного подавления — по тепловым головкам наведения», — пояснил в комментарии «Военной приёмке» исполнительный директор НИИ «Экран» Рустем Абдуллин.

Он добавил, что БКО «Витебск» обеспечивает защиту как от переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» или Stinger, так и от ракет «воздух — воздух».

«Наша задача, чтобы вообще не случилось пуска ракеты. Мы работаем по радару, ставим ему помеху таким образом, чтобы система радара не смогла навестись на цель. Конечно, если произошёл пуск, дальше мы работаем по ракете», — рассказал Абдуллин.

Одним из ключевых элементов «Витебска» разработчики называют зеркальный сканер, который предназначен для обнаружения и сопровождения ракеты ПВО. После того как зенитный снаряд фиксируется системой, аппаратура начинает его подавлять лазером.

«В результате нашего воздействия ракета улетает в сторону... Она летит в некую ложную цель... (которая в реальности. — RT) не существует», — пояснил Владимир Бутузов.

По его словам, в ходе испытаний комплекса вертолёт, оснащённый БКО «Витебск», обстреливался из ПЗРК «Игла» — все ракеты тогда были успешно отведены от летательного аппарата. При этом снаряд отводится на такое расстояние, чтобы его осколки при детонации не задели воздушное судно.

«Уходила вправо ракета. Промах был сотни метров. Это была завораживающая картина», — рассказал Бутузов об испытаниях «Витебска».

Он добавил, что аналогичные системы, помимо России, производят всего три страны — США, Британия и Израиль.

Групповая защита

Опрошенные RT специалисты констатируют, что использование «Витебска» позволяет существенно укрепить защиту летательных аппаратов.

«Этот комплекс давно разрабатывался. И его испытание многих удивило: было выпущено 20 ракет, которые не смогли поразить цель, потому что «Витебск» так надёжно обеспечил прикрытие. Он устанавливается не только на вертолётах, но и на самолётах. Это довольно надёжное средство, которое в значительной степени обеспечивает защиту летательного аппарата от атак противника», — сказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Вертолёт Ми-8МТВ-5-1 с установленной на борту станцией активных помех «Рычаг-АВ» на Казанском оптико-механическом заводе

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Эксперты отмечают, что работа таких систем, как «Витебск», может дополняться другими методами противодействия ПВО противника.

«Защита самолёта и вертолёта от ракет ПВО может осуществляться также при помощи отстрела ложных целей. ПЗРК наводятся по теплу, которое исходит от работающего двигателя. Чтобы отвлечь головку самонаведения ракеты ПЗРК, отстреливаются пиропатроны. Отстрел тепловых ловушек часто можно увидеть на кадрах боевой работы авиации РФ в зоне СВО», — заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Лямин отметил, что ещё одним возможным способом ухода от ракет является активное маневрирование.

«Для этого, естественно, нужны очень хорошие навыки пилотирования. Такая тактика комбинируется с выбросом тепловых ловушек, чтобы ракеты, видя более контрастную цель, уходили в сторону», — пояснил он в комментарии RT.

Аналитики также напомнили, что КРЭТ производит ещё один комплекс радиоэлектронной борьбы — «Рычаг-АВ». Он устанавливается на вертолётах Ми-8 и способен подавлять средства ПВО всех модификаций, обеспечивая тем самым групповую защиту для авиации или наземной техники.

По данным ТК «Звезда», «Рычаг-АВ» обладает достаточной мощностью, чтобы «ослепить» электронику противника в радиусе до нескольких сотен километров. Для более эффективной работы эти системы имеют базу данных с информацией о представляющих угрозу средствах нападения.

Эксперты констатируют, что системы РЭБ играют сегодня крайне важную роль в боевых действиях, поэтому продукция таких предприятий, как «КРЭТ», востребована в войсках.

«Системы РЭБ могут защищать от беспилотников, прерывать связь противника, выключать его электронные системы. Радиоэлектронная борьба применяется к различным видам боевой техники. Я был на предприятии «КРЭТ» примерно пять лет назад. Они действительно показывали очень высокий технический уровень», — резюмировал Литовкин.