Высокогорный сертификат: как реализуется программа по созданию вертолётов семейства Ми-171А2

«Ростех» получил одобрение Росавиации на эксплуатацию многоцелевых вертолётов Ми-171А2 в высокогорных районах, сообщили в госкорпорации. В рамках дополнительных испытаний проверкам подвергалась работа двигателей, вспомогательной силовой установки, кислородного оборудования и пилотажно-навигационного комплекса. По итогам тестов машина подтвердила высокую надёжность, безопасность и способность работать в экстремальных условиях. Аналитики отмечают, что возможность эксплуатации в высокогорных регионах может стать важным конкурентным преимуществом Ми-171А2 на мировых рынках.

«Ростех» получил одобрение Росавиации на эксплуатацию тяжёлых многоцелевых вертолётов Ми-171А2 с аэродромов и взлётно-посадочных площадок на высоте до 5 км над уровнем моря, сообщили в пресс-службе компании.

«Национальный центр вертолётостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех» получил одобрение Росавиации на эксплуатацию вертолётов Ми-171А2 с аэродромов и взлётно-посадочных площадок на высоте до 5 тыс. метров над уровнем моря... Соответствующее изменение внесено в сертификат типа», — говорится в заявлении.

Для получения разрешения вертолёт прошёл дополнительные сертификационные испытания, в ходе которых было выполнено несколько десятков полётов в горных районах Кабардино-Балкарии и предгорьях Эльбруса. Нагрузку на воздушном судне постепенно увеличивали, доведя взлётную массу до максимально допустимых 13 т. Со всеми вариантами нагрузки полёты прошли в штатном режиме, отметили в «Ростехе».

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В условиях высокогорья испытатели проверили работу двигателей, вспомогательной силовой установки, кислородного оборудования, пилотажно-навигационного комплекса и иных основных систем вертолёта. При этом оценивался запас тяги при взлёте и посадке в условиях разреженного воздуха, а также управляемость, устойчивость, манёвренность и скороподъёмность вертолёта на различных высотах.

В дополнение к этому Ми-171А2 прошёл испытания с моделированием нештатных ситуаций: вертолёт показал безопасность посадки и взлёта при имитации отказа одного двигателя. По словам разработчиков, подобный манёвр является особо сложной задачей в условиях разреженного горного воздуха и требует не только достаточного запаса мощности двигателей, но и высокой эффективности несущей системы.

«В ходе испытаний машина подтвердила высокую надёжность, безопасность и способность работать в экстремальных горных условиях», — подчеркнули в «Ростехе».

В авиационном кластере госкорпорации добавили, что расширение возможностей машины, безусловно, привлечёт новых заказчиков как в России, так и за рубежом.

«Экспортные перспективы»

Напомним, многоцелевой вертолёт Ми-171А2 предназначен для использования в гражданской сфере. Машина представляет собой дальнейшее развитие семейства Ми-8/17. Как отмечают аналитики, с момента создания Ми-8 в 1960-х годах в общей сложности были разработаны десятки различных модификаций базовой машины.

«Ми-8 производится и в санитарном варианте, и в боевом, в различных специальных версиях. Ресурс двигателей и несущих систем у этих машин практически неисчерпаемый. На мой взгляд, этот вертолёт сможет служить в различных вариантах ещё очень долго», — заявил в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ми-171А2

© «Вертолеты России»

Сертификат типа по категории «А», предусматривающий выполнение самых высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским машинам, Ми-171А2 получил ещё в августе 2017 года, а в 2018-м совершила первый полёт серийная модель.

Вертолёты могут эксплуатироваться при температурах от −50 °C до +50 °C. Максимальная взлётная и посадочная масса — 13 т (с грузом на внешней подвеске — 13,5 т). Предельная полезная нагрузка внутри грузовой кабины достигает 4 т, а на внешней подвеске — 5 т.

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Пассажирская версия машины рассчитана на перевозку до 24 человек. По сравнению с предыдущими моделями Ми-8/17 максимальная скорость нового вертолёта возросла с 250 до 280 км/ч, крейсерская — с 230 до 260 км/ч, а дальность полёта с основными баками — с 715 до 800 км, говорится в материалах «Ростеха».

Таких результатов удалось достичь в том числе за счёт использования последней модификации двигателя ВК-2500ПС-03. Этот агрегат включает в себя электронную систему автоматического управления типа FADEC и блок автоматического регулирования и контроля БАРК. Помимо этого, разработчикам удалось существенно увеличить межремонтный и назначенный ресурс двигателя — в два раза по сравнению с предшественниками.

От других машин семейства Ми-171А2 также отличают более эффективный и менее шумный X-образный рулевой винт и новый несущий винт с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Их внедрение позволило снизить общую массу системы и повысить тягу винта на 700 кг. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъёмность увеличилась на 25%, отмечали в «Ростехе».

К Ми-171А2 проявляют интерес не только в России, но и за рубежом. Так, в марте этого года стало известно, что авиационные власти ОАЭ подтвердили сертификат типа Ми-171А2. Как пояснили тогда в Росавиации, валидация сертификата «открывает дополнительные экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолётной техники за рубежом».

Помимо Объединённых Арабских Эмиратов сертификат Ми-171А2 валидирован также в Индии и Колумбии. Об интересе к российскому вертолёту сообщали представители Перу и Бангладеш.

«Другое поколение техники»

По словам главного редактора журнала «Взлёт» Андрея Фомина, прохождение дополнительной сертификации для использования в высокогорье станет важным преимуществом Ми-171А2 на рынке.

«В мире существует достаточно много регионов, где требуется эксплуатация вертолётов на площадках в горах... Подобный сертификат — важное условие для расширения рынка поставок. Далеко не все модели коммерческих гражданских вертолётов могут похвастаться таким качеством», — отметил аналитик в комментарии RT.

Ми-171А3

© «Вертолеты России»

Эксперт добавил, что современный Ми-171А2 в техническом отношении существенно отличается от своих предшественников.

«Ми-171А2 — потомок легендарного Ми-8, который был создан ещё в начале 1960-х годов. Однако это уже совершенно другое поколение техники. Изменения внесены практически во все компоненты. В частности, у Ми-171А2 появились новые двигатели и лопасти несущего винта, выполненные из современных композитных материалов», — пояснил специалист.

Фомин добавил, что вертолёт получил также новую «стеклянную кабину», в которой механические индикаторы заменены электронными экранами.

«Ми-171А2 оснащён принципиально новым комплексом бортового оборудования с так называемой стеклянной кабиной. Теперь там не стрелочные приборы, а уже современные многофункциональные индикаторы, что позволяет значительно снизить нагрузку на экипаж. Экипаж, кстати, был сокращён с трёх до двух человек», — отметил аналитик.

Эксперт напомнил, что в этом году российские разработчики презентовали в Дубае офшорный вертолёт Ми-171А3. Он предназначен для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций.

«Ми-171А3 в настоящее время проходит ещё испытания, хотя базовый сертификат типа он получил около года назад. В этом вертолёте изменения в конструкции базового Ми-8 ещё существенней, чем у Ми-171А2. Здесь уже был изменён фюзеляж. Это было сделано ради обеспечения жёстких мировых требований по эксплуатации вертолётов над водным пространством. Поэтому, несмотря на довольно солидный возраст прародителей всего этого семейства вертолётов, мы видим, что новые модели не стоят на месте и развиваются», — резюмировал Андрей Фомин.