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Незамедлительное уничтожение: как применяется и совершенствуется российский ЗРПК «Панцирь»

Минобороны России показало боевую работу комплекса «Панцирь-С»

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Министерство обороны России опубликовало кадры применения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» в зоне СВО. В ходе боевого дежурства расчёт этого средства ПВО сбил все вражеские цели с помощью ракет и 30-мм автоматических пушек. «Панцирь» способен поражать воздушные объекты, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км. ЗРПК успешно перехватывает почти все типы целей — ракеты, авиатехнику, снаряды РСЗО.
Незамедлительное уничтожение: как применяется и совершенствуется российский ЗРПК «Панцирь»
  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» в зоне СВО
  • РИА Новости

Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале кадры боевой работы расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» в Запорожской области. Как сообщил замкомандира дивизиона, комплекс поразил все цели, которые были обнаружены.

«Наши расчёты несли боевое дежурство, обнаружили… массовое скопление воздушных целей. Всеми доступными средствами — и зенитными управляемыми ракетами, и зенитными автоматами — отработали по воздушным целям. 12 зенитных управляемых ракет (было использовано. — RT) и 12 целей было поражено. Плюс ещё были цели поражены зенитными автоматами», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова замкомандира дивизиона ЗРПК.

По данным военного ведомства России, в зоне СВО «Панцирь-С» эффективен почти против всех типов целей — крылатых и баллистических ракет, самолётов, вертолётов, снарядов РСЗО, в том числе HIMARS. Кроме того, комплекс продемонстрировал высокую результативность в борьбе с крупногабаритными и малоразмерными БПЛА.

Популярные «Панцири»

«Панцирь» был разработан и серийно выпускается Тульским конструкторским бюро приборостроения (КБП). Предприятие входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Этот комплекс предназначен для обороны гражданских и военных объектов и прикрытия систем ПВО дальнего действия. ЗРПК оснащён многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные объекты, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

  • Боевая работа расчёта «Панцирь-С»

Особенность «Панциря» состоит в размещении на одной колёсной платформе средств обнаружения и ракетно-пушечного вооружения. Комплекс является носителем 12 зенитных ракет, двух автоматических 30-мм пушек с боекомплектом в 1,4 тыс. выстрелов.

«Панцирь», кроме прочего, оснащён тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть, прикреплён к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами или нет. Интенсивность работы расчётов комплексов предельная. Каждую смену они определяют в небе до десятка целей. В случае если они входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают», — говорится в материалах Минобороны РФ. По информации ведомства, из-за высокой эффективности разведка противника устроила настоящую охоту за ЗРПК. В связи с этим расчёты комплексов оперативно меняют места дислокации несколько раз за боевую смену. Прикрытие «Панцирей» осуществляют военнослужащие, вооружённые ПЗРК «Игла».

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Как заявил в феврале президент РФ Владимир Путин, «Панцирь» в высшей степени востребован в зоне СВО, для обороны гражданских объектов в тылу и прикрытия государственной границы. Также он пользуется популярностью среди партнёров РФ по военно-техническому сотрудничеству.

«Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку... «Панцири» —  в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват как горячие пирожки», — рассказал Владимир Путин на встрече с участниками форума «Всё для Победы!».

По данным Рособоронэкспорта, «Панцирь» способен в 100% случаев уничтожать ракеты, выпущенные одним залпом из современных РСЗО западных производителей.

Помимо СВО, в последние годы «Панцирь» активно применяется в Сирии. По данным Минобороны РФ, расчёты ЗРПК армии арабской республики регулярно отражают авианалёты израильской авиации на международный аэропорт Дамаска. В частности, они успешно уничтожают авиабомбы и крылатые ракеты.

Как подчеркнул в комментарии RT экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев, «Панцирь» — одно из немногих средств ПВО в мире, арсенал которого позволяет поражать почти любые средства воздушного нападения.

В зоне СВО опытные расчёты продемонстрировали выдающиеся способности ЗРПК вести «манёвренный бой» и избегать ударов противника, добавил он.

«Невозможно не обратить внимание на то, как хорошо эта машина показала себя в СВО. При соблюдении необходимых маскировочных мер она эффективно применяется на самых разных участках фронта и остаётся неуязвимой для неприятеля», — заявил Хатылев.

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В беседе с RT военный эксперт Кирилл Фёдоров назвал «Панцирь» уникальным оружием в арсенале российской войсковой ПВО. По его мнению, ключевые достоинства ЗРПК — это высокая автоматизация управления, мобильность и способность вести огонь на ходу, прикрывая таким образом сухопутные подразделения на марше.

«Панцирь» — это наш автомат Калашникова в зенитно-ракетных войсках. Он хорошо работает автономно, надёжный, почти гарантированно попадает по объектам, которые попали в прицел, и наряду с этим не очень дорогой. У России есть возможность массово насыщать войска такими средствами ПВО», — говорит Фёдоров.

«Большой модернизационный потенциал»

Отметим, что опыт СВО позволил доработать «Панцирь» под более эффективную борьбу с беспилотниками, ракетами и снарядами РСЗО.

«В «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — сообщили в декабре в «Высокоточных комплексах».  

В январе «Ростех» рассказал о завершении испытаний модификации «Панцирь-СМ-СВ», особенностью которой является гусеничное шасси. По мнению опрошенных RT экспертов, такая версия ЗРПК имеет улучшенную проходимость, что важно для применения в распутицу и зимний период.

  • Пуск ракеты «Панцирь-С»
  • © РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Кроме того, «Панцирь-СМ» оборудован новой РЛС с фазированной антенной решёткой. Этот радар имеет повышенную помехозащищённость и разрешающую способность. Дальность обнаружения малоразмерных целей у модернизированного комплекса достигает 75 км.

Как отметил Сергей Хатылев, «Панцирь-СМ» получил более широкие возможности поражения целей на малых и сверхмалых высотах. Также он добавил, что комплекс отличает высокая защищённость от средств радиоэлектронной борьбы.  

«У обновлённого «Панциря» стоит очень хорошая радиолокационная станция, современные средства поражения. У него прекрасные тактико-технические характеристики, особенно для борьбы с БПЛА. Как и базовый комплекс, «Панцирь-СМ» будет прикрывать ЗРК дальнего действия С-300, С-350 и С-400», — отметил Хатылев.

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Также для «Панциря» были разработаны мини-ракеты. Данные боеприпасы призваны увеличить огневую производительность для борьбы с малогабаритными воздушными объектами, включая дроны.

Как полагает Кирилл Фёдоров, появление подобного оружия значительно увеличит огневую производительность ЗРПК и расширит возможности противодействия разведывательным беспилотникам и дронам-камикадзе.

«Малогабаритные ракеты по габаритам в два-три раза меньше штатных. У них меньше дальность, меньше скорость, но они дешевле и позволяют увеличить боекомплект комплекса. На практике это поможет более эффективно прикрывать как войска, так и объекты критической инфраструктуры в тылу», — рассуждает Фёдоров.

В перспективе, как он полагает, «Панцирь» получит новые средства фиксации воздушных целей и улучшенную защиту от атак БПЛА и противорадиолокационных ракет противника.

«У «Панциря» большой модернизационный потенциал. Сейчас в войска пойдёт «Панцирь-СМ», будут использоваться гиперзвуковые и малогабаритные ракеты. Я думаю, что комплекс сохранит статус, пожалуй, самого эффективного средства ПВО ближнего действия», — резюмировал Фёдоров.

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