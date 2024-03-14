«Системы плохо замаскированы и скучены»: военные эксперты — об успехах ВС РФ в уничтожении ЗРК Patriot

Минобороны РФ заявило об успешном ударе по очередному ЗРК Patriot. По данным военного ведомства, комплекс американского производства был уничтожен в Харьковской области. Возросшую интенсивность ударов по Patriot эксперты объясняют ошибками украинских боевиков в эксплуатации ЗРК. Также, по мнению аналитиков, ВСУ вынуждены перебрасывать их ближе к линии боевого соприкосновения из-за активности бомбардировочной авиации РФ.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении очередного ЗРК MIM-104 Patriot. Как говорится в сводке военного ведомства от 13 марта, комплекс был поражён «на огневой позиции в Харьковской области».

В текущем году это третий официально подтверждённый успешный удар по Patriot. В конце января Минобороны заявило о ликвидации двух пусковых установок (ПУ) этого ЗРК.

23 февраля военное ведомство сообщило о новом успехе в охоте за Patriot и опубликовало кадры, подтверждающие уничтожение сразу нескольких элементов американского комплекса.

«Ракетными войсками Вооружённых сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — заявили в прошлом месяце в пресс-службе Минобороны РФ.

Кадры поражения ЗРК Patriot, опубликованные Минобороны РФ 23 февраля

По данным СМИ, ещё один инцидент с предполагаемым поражением Patriot произошёл в начале марта под Покровском (ДНР). По данным источника РИА Новости, ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» были ликвидированы две машины Patriot и одна ЗРК С-300.

«Был произведён анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин — это ЗРК Patriot», — сообщил источник.

Напомним, 9 марта Минобороны России опубликовало на своей странице в RUTUBE кадры поражения колонны военной техники комплексом «Искандер». В подписи к видео говорилось, что ракетным ударом была уничтожена зенитная система С-300 ВСУ в районе населённого пункта Покровск.

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Версия о ликвидации Patriot в начале марта нашла подтверждение в западных СМИ. Так, издание Forbes опубликовало статью, в которой утверждалось, что под Покровском американский ЗРК был обнаружен с помощью российского БПЛА. Затем его координаты были переданы на «Искандер».

По информации автора материала журналиста Дэвида Экса, под Покровском поражению ВС РФ подверглись пусковые установки Patriot. Они находились в 20 милях (около 32 км) от линии боевого соприкосновения (ЛБС) и не были прикрыты, как это положено, другими средствами ПВО.

Согласно подсчётам Forbes, в общей сложности ВСУ было передано три батареи Patriot. Их Киеву предоставили Германия, Нидерланды и США. Каждая батарея состоит из радаров, четырёх — восьми пусковых установок и четырёх резервных ПУ. Восполнение понесённых потерь, как считает автор материала, может занять месяцы, если не годы.

Схожую информацию о ликвидации Patriot под Покровском в соцсети X опубликовал немецкий журналист Юлиан Рёпке. По его словам, пусковые установки американского ЗРК были размещены в 40 км от ЛБС и на расстоянии менее 10 м друг от друга. С точки зрения эксперта, ВСУ пренебрегли мерами безопасности, в результате чего машины Patriot превратились в лёгкую цель для российской армии.

По данным Военной хроники, в момент обнаружения оператору БПЛА было тяжело идентифицировать марку ЗРК. По этой причине и возникла путаница относительно того, был ли действительно поражён американский ЗРК. Как полагают авторы Telegram-канала, ракета «Искандера» смогла уничтожить три пусковые установки и один радар американского комплекса.

Пуск из ОТРК «Искандер»

© Пресс-служба Минобороны РФ

Сосредоточение Patriot вблизи линии фронта западные СМИ объясняют стремлением ВСУ повысить возможности по противодействию российским ВКС, которые стали чаще применять планирующие авиабомбы. Носителями этого оружия являются многофункциональные самолёты Су-34 и Су-35.

Как сообщает американский телеканал CNN, самой мощной российский планирующей авиабомбой является ФАБ-1500 массой 1,5 т. Она сбрасывается с расстояния примерно 60—70 км до цели.

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CNN приводит мнение старшего научного сотрудника Королевского института вооружённых сил (RUSI) в Лондоне Джастина Бронка, который утверждает, что практически единственным средством борьбы с носителями планирующих авиабомб является Patriot. Именно его ракеты способны перехватывать авиацию на дальних дистанциях.

RT обсудил с экспертами причины участившихся успешных российских ударов по элементам Patriot, а также последствия, с которыми могут столкнуться ВСУ, если потери американских ЗРК будут возрастать.

— До начала этого года Минобороны сообщало только об одном эпизоде поражения Patriot. Это произошло в Киеве в мае 2023 года. Тогда ЗРК был уничтожен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Чем можно объяснить резкое изменение результативности ударов по Patriot в начале 2024 года?

Военный эксперт Кирилл Фёдоров:

— Противник вынужден перебрасывать Patriot к фронту из-за существенно возросшей активности наших ВКС, применяющих бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти боеприпасы сбрасываются вне зоны ПВО и планируют до целей. Удары ими настолько мощные, что ВСУ оказываются не в силах удерживать позиции. Очень хорошо это было продемонстрировано под Авдеевкой.

Поразить носителей бомб с УМПК могут только Patriot и С-300, то есть комплексы дальнего радиуса действия. Украинским формированиям приходится подтягивать их как можно ближе к линии фронта, что не остаётся незамеченным для нашей военной разведки.

Скорее всего, удары по машинам Patriot наносились «Искандером». В его ракетах реализована функция воздушного подрыва. Она позволяет накрывать поражающими элементами площадь радиусом несколько сотен метров. Также по дальним ЗРК ВСУ могут успешно работать «Ланцеты» и РСЗО «Торнадо-С».

Ещё одним фактором успеха стало сокращение так называемого плеча согласования ударов. Это означает, что временной цикл между обнаружением и поражением вражеских целей значительно уменьшился. Поэтому российская армия стала чаще поражать HIMARS и другие объекты неприятеля.

Военный эксперт Александр Широкорад:

— На мой взгляд, украинские боевики пренебрегают определёнными принципами эксплуатации ЗРК Patriot. Для повышения их живучести американцы рекомендуют как можно реже включать радиолокационные станции. Любая РЛС достаточно легко фиксируется радиотехнической разведкой и, соответственно, сильно демаскирует комплекс.

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Вместо радара информацию о воздушных целях на Patriot главным образом поставляет авиация, включая самолёты дальнего радиолокационного обнаружения — у США это AWACS. Однако наш противник, по всей видимости, не получает этих данных в необходимом объёме.

Если говорить про оптические средства обнаружения Patriot, то он неплохо засекается спутниками и нашими БПЛА. Особенно беспилотники эффективны, когда элементы ЗРК плохо замаскированы и скучены, то есть расположены слишком быстро друг к другу. Именно это, по всей вероятности, и происходило с теми системами, которые были уничтожены нашей армией.

Военный эксперт Александр Зимовский:

— Я думаю, что российская разведка научилась вычислять маршруты, по которым Patriot перебрасываются из одной точки Украины в другую. Судя по всему, это результат работы нашей агентуры.

Напомню, что первый американский ЗРК был поражён в мае прошлого года. Его подвело то, что он находился в статичном положении. Противник сделал выводы из этого урока. Он стал постоянно менять места дислокации Patriot, размещая их в районах, где интенсивнее всего работают ВКС России. Перевозка осуществлялась по железной дороге и с учётом необходимых правил маскировки. Однако на автомобильных дорогах этот ЗРК замаскировать существенно труднее.

Наряду с этим радар Patriot — это источник мощного радиолокационного излучения. В попытке повысить результативность охоты за российскими самолётами ВСУ, вероятно, включают его слишком часто. Также недостатком американского ЗРК является громоздкий командный центр. Выведение его из строя парализует работу всего комплекса.

Пусковая установка ЗРК Patriot

© AP Photo/Sean Murphy

— Есть ли у Запада, и прежде всего у США, возможность восполнить потери элементов Patriot?

Кирилл Фёдоров:

— На вооружении западных стран достаточно много американских ЗРК. Если страны НАТО начнут их сейчас передавать Киеву, то потери Украины будут восполнены. Конечно, спонсоры режима Зеленского могут пойти по пути производства новых Patriot, но это слишком дорого и долго.

Ключевой проблемой наших врагов в ситуации с Patriot я бы назвал острый дефицит зенитных ракет. Они производятся гораздо медленнее, чем ВСУ их расстреливают.

Александр Зимовский:

— Даже с учётом текущих потерь и темпов расхода зенитных ракет Запад сохраняет возможность помогать ВСУ. Но в таком случае ему придётся передавать свою технику и не самые современные боеприпасы.

Страны НАТО находятся перед сложной дилеммой. Чтобы поставлять Patriot и большое количество ракет к нему, они должны сделать выбор между интересами собственных армий и потребностями ВСУ. Расход боеприпасов к американским ЗРК настолько велик, что Западу либо придётся смириться с тем, что Patriot не смогут выполнять свои задачи, либо «друзьям Киева» нужно начинать прощаться со своими арсеналами.