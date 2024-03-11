Российские военнослужащие из группировки «Центр» в ходе работы на Авдеевском направлении уничтожили ещё один, четвёртый по счёту, танк Abrams американского производства, заявили в Минобороны РФ. В этом секторе противник потерял более 430 военнослужащих, а также боевую машину РСЗО «Град» и САУ M109 Paladin. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки «Запад» в ходе работы на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область). Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО.

По данным ведомства, в этом секторе противник потерял до 30 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar производства Франции, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М101 производства США.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Красногоровка, Раздоловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР).

Наряду с этим отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли здесь до 180 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, три САУ «Акация», две гаубицы Д-20 и три полевых склада боеприпасов противника.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах н. п. Калиново, Майорск и Розовка (ДНР).

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11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ отражены в районах н. п. Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое (ДНР).

На этом направлении противник потерял более 430 военнослужащих, а также танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», САУ М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное (ДНР) и Червоное (Запорожская область).

ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, а также восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.

На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе н. п. Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял здесь до 30 военнослужащих, а также танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд объектов, среди которых склад топлива, семь пунктов управления украинскими БПЛА, два пункта временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления боевиков и военной техники противника в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожено 95 украинских беспилотников.