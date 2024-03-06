С первого выстрела: в МО РФ сообщили об уничтожении экипажем Т-72Б3 американского танка Abrams

На Авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил ещё один американский Abrams, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в этом секторе противник за сутки потерял до 460 военнослужащих, а также самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты и две боевые бронированные машины.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Новосёловка, Серебрянка (ДНР) и Свердловка (ЛНР).

Наряду с этим отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Противник потерял до 165 военнослужащих, а также танк и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» в результате активных боевых действий заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22, 28 и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня (ДНР).

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В районах н. п. Новомихайловка и Победа (ДНР) отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял до 260 военнослужащих, а также два танка, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика». Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Военнослужащие объединения нанесли огневое поражение боевикам и технике 23, 42, 47, 53, 61, 92-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Новопокровское, Очеретино, Новосёловка Первая и Торецк (ДНР).

Три атаки штурмовых групп ВСУ, а также девять контратак отражены в районах н. п. Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное (ДНР).

Как уточнили в МО РФ, противник потерял здесь до 460 военнослужащих. Также уничтожены два танка, причём один из них — американский Abrams — был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела.

Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили тактическое положение и поразили боевиков и технику противника в районах н. п. Мирное и Угледар (ДНР).

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, а также два танка, три автомобиля, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и склад боеприпасов.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение боевикам и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Работино, Вербовое (Запорожская область), Токаревка, Садовое (Херсонская область) и Высшетарасовка (Днепропетровская область). Противник потерял до 30 военнослужащих, а также два автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили ряд целей, в том числе авиационную технику, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка (Днепропетровская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область) и склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк». В 113 районах поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемую авиационную бомбу AASM Hammer производства Франции. Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотников.