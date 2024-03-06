Секретарь СНБО Украины Данилов назвал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
- AP
Говоря на эту тему в социальных сетях, Данилов отметил, что ВСУ испытают трудности, вызванные «снарядным голодом» и проблемами с пополнением резервов.
«Ситуация на фронте трудна, но на войне нет статистики, все развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперёд», — написал он.
Данилов добавил, что украинское общество устало от конфликта. Но это обстоятельство, по его словам, не должно склонить украинцев к решению завершить его в ближайшее время.
Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Запад пытается пролонгировать конфликт на Украине диверсиями против России.