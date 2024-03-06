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Секретарь СНБО Украины Данилов назвал сложной ситуацию для ВСУ на фронте

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Вооружённые силы Украины оказались в сложной ситуации на фронте. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
  • AP

Говоря на эту тему в социальных сетях, Данилов отметил, что ВСУ испытают трудности, вызванные «снарядным голодом» и проблемами с пополнением резервов.

«Ситуация на фронте трудна, но на войне нет статистики, все развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперёд», — написал он.

Данилов добавил, что украинское общество устало от конфликта. Но это обстоятельство, по его словам, не должно склонить украинцев к решению завершить его в ближайшее время.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Запад пытается пролонгировать конфликт на Украине диверсиями против России.

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