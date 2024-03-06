Страны Запада попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий.

Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

По его словам, США и их партнёры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях. Однако, как отметил журналист, Вашингтон начал экспортировать «особую войну» для реализации стратегии по затягиванию конфликта.

При этом Гюллер пояснил, что под «особой войной» подразумеваются диверсионные операции НАТО против России.

«И вот единственный вариант, который США могут реализовать в рамках своей стратегии по затягиванию конфликта, заключается в следующем: расширение «тренировочных миссий» на Украине... и посредством этого ведение «особой войны», — сказал обозреватель.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала СВО.

Также президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков», скорее всего, устроили американцы.