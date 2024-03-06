По местам скопления боевиков, техники и огневых средств: в группировке «Центр» заявили об авиаударах по позициям ВСУ

В группировке ВС РФ «Центр» заявили, что бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления боевиков, техники и огневых средств украинских войск. Наряду с этим артиллерия объединения поразила 300 целей, среди которых опорные пункты и позиции вражеской артиллерии.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил о поражении артиллеристами объединения 300 целей ВСУ.

«Огнём артиллерии группировки нанесено поражение 300 выявленным целям ВСУ, в том числе 11 опорным пунктам и более чем 60 артиллерийским позициям», — сказал Савчук

Кроме того, бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по местам скопления боевиков, техники и огневых средств противника в районах Бердычей, Камышевки и Очеретина.

Противник потерял до 430 военнослужащих. Уничтожены БМП Bradley, две боевые бронированные машины, в том числе американский M113, четыре автомобиля и два пункта управления беспилотниками.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, артиллеристы группировки поразили на Купянском направлении свыше 220 объектов украинских войск, среди которых взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, а также скопления боевиков и техники.

Наряду с этим мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили пять контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки.

Средства ПВО группировки уничтожили один БПЛА самолётного типа. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубица M777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм САУ «Гвоздика».

Противник потерял на этом направлении до 35 военнослужащих, РСЗО «Град», два миномётных расчёта, один БПЛА и четыре автомобиля.

Пресс-служба Минобороны РФ также опубликовала кадры работы расчётов 120-мм и 82-мм миномётов на Донецком направлении.

Как рассказал боец с позывным Заря, в основные задачи миномётчиков входят уничтожение и подавление противника в момент ротации и штурмовых действий, обеспечение продвижения наших войск.

Кроме того, экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 поразили опорные пункты и скопление боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Как уточнили в МО РФ, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте — 25 м.

«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, всё прошло штатно. Выполняли полёт на предельно малых высотах. При подходе к противнику выполнили манёвр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение манёвра и уход под нижнюю границу действия ПВО противника», — приводит пресс-служба МО РФ слова лётчика.

Наряду с этим расчёты самоходных миномётов «Нона-СВК» ударили по украинским позициям на Авдеевском направлении.

Уточняется, что российские бойцы уничтожили командный пункт и блиндаж, где размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобождённой Авдеевки.

«Получив координаты цели, расчёт боевой машины выдвинулся на огневую позицию. Выполнив серию выстрелов по цели, миномётчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе», — говорится в сообщении МО.

Днём ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.