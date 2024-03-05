«Группировка продолжает теснить противника»: Шойгу заявил о продвижении ВС РФ на запад после бегства ВСУ из Авдеевки

Российские военнослужащие не позволили бежавшим из авдеевского узла боевикам ВСУ закрепиться, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, бойцы ВС РФ продолжают теснить противника в западном направлении. В новой сводке МО РФ сообщается, что на Авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 500 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и бронетранспортёр М113 производства США.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу подчеркнул, что российские военные демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи.

Напомним, что 17 февраля Шойгу сообщил Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

После освобождения населённого пункта российские бойцы продолжили движение на запад. Так, в сводке министерства за период с 24 февраля по 1 марта говорилось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР).

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Наряду с этим в районе Синьковки (Харьковская область) было отражено пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

Противник потерял до 35 военнослужащих, а также четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, САУ Krab польского производства, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг», ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка (ДНР).

Здесь также были отражены две контратаки противника в районах Клещеевки и Красногоровки (ДНР).

ВСУ потеряли здесь до 300 военнослужащих, а также два танка, два бронетранспортёра и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

В течение суток поражены живая сила и техника 24, 31, 47 и 61-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Нетайлово, Новосёловка Первая и Торецк (ДНР).

Наряду с этим ВС РФ отразили три атаки подразделений ВСУ в районах н. п. Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населённых пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка (ДНР).

Противник потерял до 500 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу и технику 102-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Водяное (ДНР) и Малиновка (Запорожская область).

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ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, а также два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Садовое, Михайловка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область).

В районе н. п. Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 25 военнослужащих, а также три автомобиля.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд целей, в том числе пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе н. п. Маяки (ДНР) и «Бук» в районе н. п. Воздвиженка (ДНР), а также пункт управления БПЛА в районе н. п. Новокалиново (ДНР).

Средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе н. п. Любомировка (Николаевская область). Кроме того, в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских беспилотников.