Военнослужащие Вооружённых сил Украины признались, что плохо подготовились к сдерживанию наступления российской армии.

Об этом информирует телеканал CNN.

«Дело не столько в (российском. — RT) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их», — рассказал в беседе с телеканалом один из солдат ВСУ.

Он добавил, что украинская армия вынуждена была отступать из-за отсутствия хорошо подготовленных позиций.

Ещё один украинский военный признал, что российская армия превосходит ВСУ в личном составе, артиллерии и бронетехнике.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские военные поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении.