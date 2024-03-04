ВС России поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские военные поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении.

«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено поражение свыше 270 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скопление живой силы и техники ВСУ», — сказал он.

Также, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20, две гаубицы М-777 и М-198 производства США.

«Потери противника на Купянском направлении составили до 35 военнослужащих и три пикапа», — добавил Бигма.

Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.