Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Экипажи танков Т-80БВ гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

«Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчёты беспилотных летательных аппаратов», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны России.

Уточняется, что для недопущения ответного огня со стороны противника танкисты работают по системе «карусель»: сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает её. Когда танк выходит из боя, на его место вступает следующий, находясь на другом направлении атаки.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по ВСУ на Краснолиманском направлении.