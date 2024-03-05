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Боец с позывным Рассвет рассказал, что подбил танк Abrams ударом дрона под башню

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Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил поставленный Вооружённым силам Украины танк Abrams американского производства и какие у техники слабые места.
Боец с позывным Рассвет рассказал, что подбил танк Abrams ударом дрона под башню
  • РИА Новости

Его слова приводит Telegram-канал Министерства обороны России.

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал военный.

Он добавил, что при помощи второго дрона ему удалось вывести танк из строя.

Рассвет объяснил, что при уничтожении таких танков лучше всего целиться в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо, добавил он, можно постараться бить под башню.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

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