Боец с позывным Рассвет рассказал, что подбил танк Abrams ударом дрона под башню

Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил поставленный Вооружённым силам Украины танк Abrams американского производства и какие у техники слабые места.

Его слова приводит Telegram-канал Министерства обороны России.

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал военный.

Он добавил, что при помощи второго дрона ему удалось вывести танк из строя.

Рассвет объяснил, что при уничтожении таких танков лучше всего целиться в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо, добавил он, можно постараться бить под башню.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.