Боец с позывным Рассвет рассказал, что подбил танк Abrams ударом дрона под башню
- РИА Новости
Его слова приводит Telegram-канал Министерства обороны России.
«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал военный.
Он добавил, что при помощи второго дрона ему удалось вывести танк из строя.
Рассвет объяснил, что при уничтожении таких танков лучше всего целиться в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо, добавил он, можно постараться бить под башню.
Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.