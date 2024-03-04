В Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного танка Abrams

В Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

«На Авдеевском направлении... противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре БМП, в том числе три Bradley производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Также украинские войска потеряли три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

В сети ранее появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.

Военкор RT Александр Яремчук выяснил, что утром у села Бердычи танк из РПГ «посадили на гуслю» — сбили гусеницу. Из-за активных боёв у солдат ВСУ целый день не было возможности устранить поломку и уехать. Окончательно добил американский танк тот же расчёт командира с позывным Коловрат.