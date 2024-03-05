ВС России продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России в течение суток нанесли огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Новосёловка, Первая и Торецк в ДНР.
Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих.
Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.