Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых силы России продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России в течение суток нанесли огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Новосёловка, Первая и Торецк в ДНР.

Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих.

Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.