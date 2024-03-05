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ВС России продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

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Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых силы России продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении.
ВС России продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России в течение суток нанесли огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Новосёловка, Первая и Торецк в ДНР.

Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих.

Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.

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