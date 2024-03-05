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Шойгу: ВС России продолжают теснить ВСУ на запад после их бегства из Авдеевки

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После бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу: ВС России продолжают теснить ВСУ на запад после их бегства из Авдеевки
  • РИА Новости

На тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России он изложил ситуацию в зоне специальной военной операции.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», — сказал Шойгу.

Российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решая поставленные задачи, подчеркнул министр.

27 февраля Министерство обороны в ежедневной сводке подтвердило, что на Авдеевском направлении российские войска освободили населённый пункт Северное.

28 февраля в Минобороны сообщили, что российские войска закрепились в посёлке Ласточкино, а также освободили населённый пункт Петровское.

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