Шойгу: ВС России продолжают теснить ВСУ на запад после их бегства из Авдеевки
- РИА Новости
На тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России он изложил ситуацию в зоне специальной военной операции.
«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», — сказал Шойгу.
Российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решая поставленные задачи, подчеркнул министр.
27 февраля Министерство обороны в ежедневной сводке подтвердило, что на Авдеевском направлении российские войска освободили населённый пункт Северное.
28 февраля в Минобороны сообщили, что российские войска закрепились в посёлке Ласточкино, а также освободили населённый пункт Петровское.