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Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное

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Министерство обороны России в своей ежедневной сводке подтвердило, что на Авдеевском направлении российские войска освободили населённый пункт Северное.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики», — отмечается в заявлении.

Также указывается, что российскими войсками были отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщал, что ВС России освободили населённые пункты Северное, Ласточкино и Победа.

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