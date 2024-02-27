Подразделения Вооружённых сил России за неделю освободили населённые пункты Северное, Ласточкино и Победа в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Выступая 27 февраля на заседании коллегии оборонного ведомства, Шойгу добавил, что на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя противнику восстанавливать свою боеспособность.

Также в ходе своего выступления Шойгу отметил, что потери ВСУ за время проведения спецоперации составили 444 тыс. военных.

Издание Advance писало, что после взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно.