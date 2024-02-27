RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: потери ВСУ за всё время спецоперации составили более 444 тысяч военных

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины за всё время специальной военной операции составили более 444 тыс. военнослужащих.
Шойгу: потери ВСУ за всё время спецоперации составили более 444 тысяч военных
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе коллегии Министерства обороны России.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооружённые силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», — констатировал Шойгу.

Как ранее писала газета Bild, немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ, выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить