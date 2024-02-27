Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины за всё время специальной военной операции составили более 444 тыс. военнослужащих.

Об этом министр сказал в ходе коллегии Министерства обороны России.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооружённые силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», — констатировал Шойгу.

Как ранее писала газета Bild, немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ, выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.