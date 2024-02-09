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Bild: немец в рядах ВСУ заявил о бесконечном количестве техники и бойцов у России

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Немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ, выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники.

Об этом пишет Bild.

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — цитирует военного газета. 

Кроме того, комментируя неудавшееся контрнаступление украинских войск, Бен отметил, что с тактической точки зрения многие решения на Украине принимались «слишком медленно».

Ранее в Welt заявили, что ВСУ вынуждены сдавать позиции из-за нехватки солдат.

Также сообщалось, что Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

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