Bild: немец в рядах ВСУ заявил о бесконечном количестве техники и бойцов у России
Об этом пишет Bild.
«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — цитирует военного газета.
Кроме того, комментируя неудавшееся контрнаступление украинских войск, Бен отметил, что с тактической точки зрения многие решения на Украине принимались «слишком медленно».
Ранее в Welt заявили, что ВСУ вынуждены сдавать позиции из-за нехватки солдат.
Также сообщалось, что Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.