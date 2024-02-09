Bild: немец в рядах ВСУ заявил о бесконечном количестве техники и бойцов у России

Немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ, выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники.

Об этом пишет Bild. «У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — цитирует военного газета. Кроме того, комментируя неудавшееся контрнаступление украинских войск, Бен отметил, что с тактической точки зрения многие решения на Украине принимались «слишком медленно». Ранее в Welt заявили, что ВСУ вынуждены сдавать позиции из-за нехватки солдат. Также сообщалось, что Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.