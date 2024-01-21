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Welt: ВСУ вынуждены сдавать позиции из-за нехватки солдат

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ВСУ вынуждены сдавать позиции на фоне критической нехватки солдат, заявил журналист Кристоф Ваннер в материале для телеканала Welt.

По его словам, российская армия знает о проблемах ВСУ с боеприпасами и нехватке личного состава.

«Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских», — цитирует Ваннера РИА Новости.

Он отметил, что именно по таким слабым местам и наносит удары российская армия, продвигаясь постепенно вперёд.

18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.

20 января ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.

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