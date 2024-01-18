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МО России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР

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Российские военные освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
МО России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР
  • РИА Новости

«Освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска и провели его зачистку.

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