МО России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
- РИА Новости
«Освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска и провели его зачистку.
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