МО России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости

«Освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении. Ранее стало известно, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска и провели его зачистку.