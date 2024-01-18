Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами», — заявили в ведомстве.
Ранее экипажи вертолётов ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР.
Также экипажи танков Т-80БВМ уничтожили площадную цель на Краснолиманском направлении.
Кроме того, ВС России уничтожили опорник ВСУ с 20 военными на Южно-Донецком направлении.