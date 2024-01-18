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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском

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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска и провели его «зачистку».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами», — заявили в ведомстве.

Ранее экипажи вертолётов ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику в ЛНР.

Также экипажи танков Т-80БВМ уничтожили площадную цель на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВС России уничтожили опорник ВСУ с 20 военными на Южно-Донецком направлении.

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