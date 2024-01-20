Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском
«Сломив сопротивление украинских военных огнём из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что украинский опорник удалось найти благодаря беспилотнику. Артиллерия и FPV-дроны ударили по переданным координатам, после чего штурмовики перешли к зачистке местности.
18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что взятие Весёлого предоставляет ВС России возможность выйти к другим важным населённым пунктам, а оттуда — к трассе на Северск.