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Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском

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Ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском, заявили в Минобороны России.

«Сломив сопротивление украинских военных огнём из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что украинский опорник удалось найти благодаря беспилотнику. Артиллерия и FPV-дроны ударили по переданным координатам, после чего штурмовики перешли к зачистке местности.

18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что взятие Весёлого предоставляет ВС России возможность выйти к другим важным населённым пунктам, а оттуда — к трассе на Северск.

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