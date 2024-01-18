Маргарита Симоньян поздравила бойцов ВС России с освобождением Весёлого в ДНР

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поздравила бойцов Вооружённых сил России с освобождением населённого пункта Весёлое в Донецкой Народной Республике.

Об этом главред RT написала в Telegram.

«Наши бойцы освободили Весёлое в ДНР. Поздравляю всех, кто методично выбивал врага с этой территории», — говорится в сообщении.

Симоньян добавила, что взятие Весёлого предоставляет ВС России возможность выйти к другим важным населённым пунктам, а оттуда — к трассе на Северск.

«Для нас — это расширение линии фронта, а для противника — ещё одна засада», — заключила Симоньян.

18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.