FT: отчаянная ситуация для ВСУ на фронте гораздо хуже, чем они признают
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — сказал изданию дипломат Североатлантического альянса.
Отмечается, что украинская армия сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов, а задержка помощи со стороны Соединённых Штатов может привести к созданию «воздушного пузыря» или «разрыва в шланге» поставок оружия ВСУ.
Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.