Отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — сказал изданию дипломат Североатлантического альянса.

Отмечается, что украинская армия сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов, а задержка помощи со стороны Соединённых Штатов может привести к созданию «воздушного пузыря» или «разрыва в шланге» поставок оружия ВСУ.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.