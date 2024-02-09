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FT: отчаянная ситуация для ВСУ на фронте гораздо хуже, чем они признают

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Отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.
FT: отчаянная ситуация для ВСУ на фронте гораздо хуже, чем они признают
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — сказал изданию дипломат Североатлантического альянса.

Отмечается, что украинская армия сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов, а задержка помощи со стороны Соединённых Штатов может привести к созданию «воздушного пузыря» или «разрыва в шланге» поставок оружия ВСУ.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.

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