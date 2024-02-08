Военнослужащие Вооружённых сил Украины испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках, пишет газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.

«Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически», — рассказал изданию один из украинских военных.

По мнению солдат ВСУ, острая нехватка личного состава может иметь эффект домино, особенно при тяжёлых погодных условиях.

Военные также рассказали изданию о дефиците боеприпасов и оружия у ВСУ. По словам одного из собеседников газеты, его отряд получил только десять снарядов для двух гаубиц.

Ранее издание Franceinfo писало, что военнослужащие украинских вооружённых сил теряют мотивацию и боевой дух из-за коррупционных скандалов на Украине.