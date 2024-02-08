WP: из-за нехватки пехоты ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа
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«Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически», — рассказал изданию один из украинских военных.
По мнению солдат ВСУ, острая нехватка личного состава может иметь эффект домино, особенно при тяжёлых погодных условиях.
Военные также рассказали изданию о дефиците боеприпасов и оружия у ВСУ. По словам одного из собеседников газеты, его отряд получил только десять снарядов для двух гаубиц.
Ранее издание Franceinfo писало, что военнослужащие украинских вооружённых сил теряют мотивацию и боевой дух из-за коррупционных скандалов на Украине.