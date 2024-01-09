Franceinfo: военные ВСУ теряют мотивацию из-за коррупции на Украине
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По мнению одного из украинских бойцов, европейские страны продолжили бы оказывать Украине финансовую помощь в полных объёмах, если бы украинское правительство не воровало деньги.
«Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте. Они воруют, и это приводит к смерти и страданиям невинных людей», — рассказал он.
Другой собеседник издания отметил, что ему приходится самому обеспечивать себя обмундированием из-за коррупции среди украинского руководства.
Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения, совершённые на более чем 10 млрд гривен.