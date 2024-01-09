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Franceinfo: военные ВСУ теряют мотивацию из-за коррупции на Украине

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Военнослужащие украинских вооружённых сил теряют мотивацию и боевой дух из-за коррупционных скандалов на Украине, пишет Franceinfo.
Franceinfo: военные ВСУ теряют мотивацию из-за коррупции на Украине
  • AP
  • © Libkos

По мнению одного из украинских бойцов, европейские страны продолжили бы оказывать Украине финансовую помощь в полных объёмах, если бы украинское правительство не воровало деньги.

«Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте. Они воруют, и это приводит к смерти и страданиям невинных людей», — рассказал он.

Другой собеседник издания отметил, что ему приходится самому обеспечивать себя обмундированием из-за коррупции среди украинского руководства.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения, совершённые на более чем 10 млрд гривен.

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