Глава Минобороны Украины Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения, совершённые на более чем 10 млрд гривен.

Об этом Умеров написал в своих социальных сетях.

Как уточнил украинский министр, в Минобороны Украины провели внутренний аудит и генеральную инспекцию.

«Уже обнаружено много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен, совершённых ранее», — говорится в сообщении.

Ранее новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины.