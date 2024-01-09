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Глава Минобороны Украины Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве

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Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения, совершённые на более чем 10 млрд гривен.
Глава Минобороны Украины Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве
  • globallookpress.com
  • © Eugen Kotenko

Об этом Умеров написал в своих социальных сетях.

Как уточнил украинский министр, в Минобороны Украины провели внутренний аудит и генеральную инспекцию.

«Уже обнаружено много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен, совершённых ранее», — говорится в сообщении.

Ранее новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины. 

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