Глава Минобороны Украины Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве
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Об этом Умеров написал в своих социальных сетях.
Как уточнил украинский министр, в Минобороны Украины провели внутренний аудит и генеральную инспекцию.
«Уже обнаружено много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен, совершённых ранее», — говорится в сообщении.
Ранее новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины.