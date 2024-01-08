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Трёх экс-чиновников Минобороны Украины обвинили в растрате $25 млн

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Новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен, что соответствует почти $25 млн, при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины. В их числе — бывший замглавы ведомства.
Трёх экс-чиновников Минобороны Украины обвинили в растрате $25 млн
  • AP
  • © Alex Babenko

Как сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины, следствие полагает, что в период действия военного положения бывшие чиновники Минобороны страны приобрели для нужд ВСУ 50 тыс. бронежилетов, не отвечавших установленным требованиям к качеству и характеристикам.

«Согласно выводам судебных баллистической, товароведческой и экономической экспертиз, в результате поставки средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества государству причинено 948 млн гривен убытков», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о главе предприятия на Украине, который пытался украсть направленные на ремонт Су-27 деньги.

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