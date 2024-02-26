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Advance: после взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно

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После взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно, пишет издание Advance.
Advance: после взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно
  • РИА Новости

Автор материала назвал взятие Авдеевки важным событием для развития ситуации на поле боя.

«После взятия ситуация начнёт развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в публикации.

Кроме того, говорится в статье, на новое наступление Вооружённых сил Украины больше не осталось никаких шансов.

Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.

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