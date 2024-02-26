Advance: после взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно

После взятия Вооружёнными силами России Авдеевки ситуация на фронте начнёт развиваться стремительно, пишет издание Advance.

Автор материала назвал взятие Авдеевки важным событием для развития ситуации на поле боя.

«После взятия ситуация начнёт развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в публикации.

Кроме того, говорится в статье, на новое наступление Вооружённых сил Украины больше не осталось никаких шансов.

Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.